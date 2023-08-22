Бернарду принял предложение «Сити» о продлении контракта. Португалец сообщил руководству, что хочет остаться
Бернарду Силва принял предложение «Манчестер Сити» о продлении контракта.
По информации Mundo Deportivo, португалец принял предложение «Манчестер Сити» о новом контракте и уведомил руководство клуба о решении остаться
Действующий контракт Бернарду с «Манчестер Сити» истекает в 2025 году. Этим летом интерес к полузащитнику проявляли «ПСЖ» и «Барселона».
Ранее также сообщалось, что контракт с «Манчестер Сити» продлит и Кайл Уокер, переговоры с которым вела «Бавария».
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Это тот самый, который говорил, что Гюлер - главный молодой талант мира, и уже он видит, как тот забивает за «Барселону» в Класико, а после перехода турка в «Реал» говорил, что тот «ноунейм» и «хорошо, что не перешёл»?