Бернарду принял предложение «Сити» о продлении контракта. Португалец сообщил руководству, что хочет остаться

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва принял предложение «Манчестер Сити» о продлении контракта.

По информации Mundo Deportivo, португалец принял предложение «Манчестер Сити» о новом контракте и уведомил руководство клуба о решении остаться

Действующий контракт Бернарду с «Манчестер Сити» истекает в 2025 году. Этим летом интерес к полузащитнику проявляли «ПСЖ» и «Барселона».

Ранее также сообщалось, что контракт с «Манчестер Сити» продлит и Кайл Уокер, переговоры с которым вела «Бавария».

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15 комментариев

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dr. cage
Кенгуру Футбола: "Ну Ямаль на две головы сильнее Бернарду... Я так ещё в два года назад говорил"
+16
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JENNINGS
Ответ dr. cage
Кенгуру Футбола: "Ну Ямаль на две головы сильнее Бернарду... Я так ещё в два года назад говорил"
КенГУРУ😂😂😂 Браво👏👏
Это тот самый, который говорил, что Гюлер - главный молодой талант мира, и уже он видит, как тот забивает за «Барселону» в Класико, а после перехода турка в «Реал» говорил, что тот «ноунейм» и «хорошо, что не перешёл»?
+12
-3
+9
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JENNINGS
Не вижу смысла в уходе Силвы. Один из ключевых игроков чемпионского «Сити», регулярный игрок старта, полное отсутствие каких-либо скандалов. Продление - верное и логичное решение!👍
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Эзиз Халлыев
Новость выходит в ленте Барселоны, а тут уже 2 коммента от не фанатов Барселоны, и 1 коммент - нейтрал вроде)
+2
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Fulyan
Комментарий удален модератором
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ман сити фейк
Ватокат будет катать. Никакого обострение
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Tristan...
Одно из лучших новостей этого ТО...
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Bazilic
Ответ dr. cage
Кенгуру Футбола: "Ну Ямаль на две головы сильнее Бернарду... Я так ещё в два года назад говорил"
Как можно сравнивать игрока фланга с Бернарду?
+1
-1
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ман сити фейк
Ответ JENNINGS
КенГУРУ😂😂😂 Браво👏👏 Это тот самый, который говорил, что Гюлер - главный молодой талант мира, и уже он видит, как тот забивает за «Барселону» в Класико, а после перехода турка в «Реал» говорил, что тот «ноунейм» и «хорошо, что не перешёл»?
Абду?
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JENNINGS
Ответ Fulyan
Комментарий удален модератором
Ну, в свете последних событий как минимум молодёжка сейчас точно почти за бесплатно играет )))
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Bazilic
Ответ Fulyan
Комментарий удален модератором
Не смущает, что контракт продляют в самом конце лета? Бернарду два года Барсу ждал
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Tristan...
Ответ Fulyan
Комментарий удален модератором
Барса не могла себе позволить его трансфер. В чём противоречие?
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NartApsua
Ответ Fulyan
Комментарий удален модератором
Не все. Есть ещё такие, которые всю жизнь мечтали о Реале. Как пример - Вилья, Агуэро, Неймар. Марка же не может обманывать. Ведь не просто так она на свою обложку фото этих игроков в форме Реала постила)
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