Бернарду принял предложение «Сити» о продлении контракта. Португалец сообщил руководству, что хочет остаться

Бернарду Силва принял предложение «Манчестер Сити» о продлении контракта.

По информации Mundo Deportivo, португалец принял предложение « » о новом контракте и уведомил руководство клуба о решении остаться

Действующий контракт с «Манчестер Сити» истекает в 2025 году. Этим летом интерес к полузащитнику проявляли « » и « ».

Ранее также сообщалось, что контракт с «Манчестер Сити» продлит и Кайл Уокер, переговоры с которым вела «Бавария».

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