Игнашевич покинет «Балтику» после финала Кубка России. Он сообщил игрокам о своем решении

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Первая лига Балтика Чемпионат.com Футбол

Сергей Игнашевич покинет «Балтику».

По информации «Чемпионата», главный тренер калининградцев покинет клуб после финала Фонбет Кубка России, где команда сыграет с «Зенитом». Отмечается, что Игнашевич принял решение самостоятельно и уже сообщил о нем игрокам «Балтики».

Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. В нынешнем сезоне «Балтика» под его руководством заняла предпоследнее, 15-е место в таблице и вылетела из РПЛ, куда поднялась по итогам прошлого сезона впервые с 1998 года.

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57 комментариев
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Офигеть, конечно, топ-клубов будут с новыми тренерами в новом году: МЮ, Челси, Бавария, Барселона, Ливерпуль, Милан, Балтика, Ювентус
+99
-6
+93
Ответ Богдан Хабриев
Офигеть, конечно, топ-клубов будут с новыми тренерами в новом году: МЮ, Челси, Бавария, Барселона, Ливерпуль, Милан, Балтика, Ювентус
Там ещё в Волге ульяновской перемены грядут. Ждем
+42
-2
+40
Как они так наиграли, смотрелись то лучше многих из второй 8,помню со Спартаком в москве играли, на 80 минуте дикий прессинг, еще подумал, ничего себе новичок
+30
-3
+27
В ЦСКА, пожалуйста
+19
-5
+14
Ответ vector *
завалил команду в пердив, и сваливает. какой молодец.
Ну так-то, Денис, он команду в РПЛ ведь и поднял.
+14
0
+14
Ну если Компани за вылет получил Баварию, а тут ещё и вылет с финалом кубка, значит как минимум будет Барселона
+10
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+9
Ответ Dima Dima
ну уж ни чем не хуже федотова
Ну тогда и ЦСКА может в пердиве оказаться.
+12
-4
+8
Ну вот. Играли то хорошо
+9
-2
+7
Ответ Максим Романов
Вылетел и кинул. Очень вовремя, прямо перед финалом Кубка.
Уйдёт то он после него. Вполне себе мощная мотивация для игроков перед финалом. Видимо, могут быть какие то предварительные договорённости с каким то из клубов РПЛ.
+7
0
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Жаль, по весне Балтика смотрелась интереснее.
+6
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Бавария с Компани немного поспешила.
+4
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Ответ Кирилл Голивец
Главное, чтобы в ЦСКА его не было пока. Он к большому кризисному клубу готов примерно так же, как Аленичев после работы в Туле
Не-не, пусть идёт в ЦСКА, а то тут некоторые болельщики скулят по нему, пусть посмотрят на супернападение, что потом скажут.
+7
-3
+4
Ответ Overkiller
Уйдёт то он после него. Вполне себе мощная мотивация для игроков перед финалом. Видимо, могут быть какие то предварительные договорённости с каким то из клубов РПЛ.
дополнительная мотивация)).. А так, наверное, хотели слить финал кубка, ведь каждый год Балтика в финал выходит..
+4
0
+4
За Балтику очень обидно, хорошо играли
+4
-1
+3
ну уж ни чем не хуже федотова
+5
-2
+3
Ответ Богдан Хабриев
Офигеть, конечно, топ-клубов будут с новыми тренерами в новом году: МЮ, Челси, Бавария, Барселона, Ливерпуль, Милан, Балтика, Ювентус
я надеюсь на возрождение ФК Уфа ;-)
+4
-2
+2
Ответ vector *
повезло. а спуск в Пердив - закономерность, увы..
Ну как бы то ни было, удачи Балтике и Игнашевичу в финале Кубка пожелать по понятным причинам не могу. Но через сезон жду клуб обратно в РПЛ - кто бы его не тренировал :)
+3
-1
+2
Ответ Максим Романов
Вылетел и кинул. Очень вовремя, прямо перед финалом Кубка.
После финала.
+2
0
+2
Балтика кстати при Сергее была прикольная, лучше так ярко играть и вылететь, чем болтаться на 13-14 месте 5 сезонов
+2
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завалил команду в пердив, и сваливает. какой молодец.
+16
-14
+2
Вернётся в конюшню
+3
-1
+2
Ответ spoluektov
Не справился и слился
Не спраивлся,что аж кубок может выиграть.
+1
0
+1
Хочет тренировать в РПЛ,это логично.
+1
0
+1
Ответ Максим Романов
Вылетел и кинул. Очень вовремя, прямо перед финалом Кубка.
А вывел её кто в РПЛ?
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Шиянов
В ЦСКА, пожалуйста
По результату пока до Ташуева с Юраном далеко...
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Шиянов
В ЦСКА, пожалуйста
пока Акинфеев играет, Игнаш команду не возглавит,лучше дружить на расстоянии
+1
0
+1
О как! А куда? В Нижний?
+1
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Ответ Венер Кучербаев
я надеюсь на возрождение ФК Уфа ;-)
У Уфы все неплохо ,в лучшую лигу мира почти наверняка выйдут
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Ответ Roman-Roman-212
Ну и слава богу. В Кёниге уже болельщики просили об отставке. Пусть обратно в ЦСКА идёт...Когда в матче с Динамо добавляют 7 минут, а гол Балтике забивают на 9-ой минуте и гл. тренер это все сливает. С таким составом можно было играть и остаться даже в десятке, это мнение не моё а экспертов, но на одной защите голы не забьёшь, Балтика подходила к воротам и не знала что делать с мечом, смех да и только...
Дурак что ли , такую чушь несешь, что может сделать тренер если арбитр добавил еще две минуты к матчу, насчет места в десятке -назови имя хоть одного эксперта кто это сказал, насчет подхода к воротам соперника- посмотри статистику и увидишь, что Балтика по забитым голом делит 10-11 место.
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Пора домой Сергей!
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