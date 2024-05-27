Игнашевич покинет «Балтику» после финала Кубка России. Он сообщил игрокам о своем решении
Сергей Игнашевич покинет «Балтику».
По информации «Чемпионата», главный тренер калининградцев покинет клуб после финала Фонбет Кубка России, где команда сыграет с «Зенитом». Отмечается, что Игнашевич принял решение самостоятельно и уже сообщил о нем игрокам «Балтики».
Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. В нынешнем сезоне «Балтика» под его руководством заняла предпоследнее, 15-е место в таблице и вылетела из РПЛ, куда поднялась по итогам прошлого сезона впервые с 1998 года.