Игнашевич покинет «Балтику» после финала Кубка России. Он сообщил игрокам о своем решении

Сергей Игнашевич покинет «Балтику».

По информации «Чемпионата», главный тренер калининградцев покинет клуб после финала Фонбет Кубка России, где команда сыграет с «Зенитом». Отмечается, что принял решение самостоятельно и уже сообщил о нем игрокам «Балтики».

Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. В нынешнем сезоне « » под его руководством заняла предпоследнее, 15-е место в таблице и вылетела из , куда поднялась по итогам прошлого сезона впервые с 1998 года.