«Саутгемптон» хочет вернуть 36-летнего Лаллану. Воспитанник играл за клуб 8 лет

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип Брайтон Адам Лаллана Футбол

«Саутгемптон» планирует подписать Адама Лаллану.

Ранее «святые» обыграли «Лидс» (0:1) в матче за место в АПЛ в сезоне-2024/25. Таким образом, «Саутгемптон» вернулся в АПЛ, проведя один сезон в Чемпионшипе. 

36-летний Адам Лаллана посетил этот матч на «Уэмбли» и наблюдал за победой своей бывшей команды. По данным The Telegraph, клуб хочет вернуть игрока, стороны уже ведут переговоры.

В прошедшем сезоне АПЛ Лаллана выступал в составе «Брайтона», его нынешнее соглашение с клубом истекает в следующем месяце, и он может перейти в «Саутгемптон» на правах свободного агента.

Лаллана прошел юношескую академию «Саутгемптона» и затем провел 265 матчей в составе «святых» с 2006 по 2014 год. 

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6 комментариев
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Ответ Lucky Z
Грациано Пелле и Виктор Ваньяма тоже бы не помешали
Классный Саутгемптон тогда был
+9
0
+9
Грациано Пелле и Виктор Ваньяма тоже бы не помешали
+7
0
+7
Я всё ещё недоволен, что Зенит не попытался подписать его в 2017 году вместе с Мамманой
+4
-1
+3
Лаллана ещё играет оказывается
0
0
0
Ответ Lucky Z
Грациано Пелле и Виктор Ваньяма тоже бы не помешали
И Морган Шнайдерлин.
0
0
0
Ответ Lucky Z
Грациано Пелле и Виктор Ваньяма тоже бы не помешали
Ван Дейка, Рики Ламберта, Шоу, Натаниэля Кляйна и Тадича берём?
0
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