«Саутгемптон» хочет вернуть 36-летнего Лаллану. Воспитанник играл за клуб 8 лет
«Саутгемптон» планирует подписать Адама Лаллану.
Ранее «святые» обыграли «Лидс» (0:1) в матче за место в АПЛ в сезоне-2024/25. Таким образом, «Саутгемптон» вернулся в АПЛ, проведя один сезон в Чемпионшипе.
36-летний Адам Лаллана посетил этот матч на «Уэмбли» и наблюдал за победой своей бывшей команды. По данным The Telegraph, клуб хочет вернуть игрока, стороны уже ведут переговоры.
В прошедшем сезоне АПЛ Лаллана выступал в составе «Брайтона», его нынешнее соглашение с клубом истекает в следующем месяце, и он может перейти в «Саутгемптон» на правах свободного агента.
Лаллана прошел юношескую академию «Саутгемптона» и затем провел 265 матчей в составе «святых» с 2006 по 2014 год.