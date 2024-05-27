«Саутгемптон» хочет вернуть 36-летнего Лаллану. Воспитанник играл за клуб 8 лет

«Саутгемптон» планирует подписать Адама Лаллану.

Ранее «святые» обыграли « » (0:1) в матче за место в АПЛ в сезоне-2024/25. Таким образом, «Саутгемптон» вернулся в АПЛ, проведя один сезон в Чемпионшипе.

36-летний посетил этот матч на «Уэмбли» и наблюдал за победой своей бывшей команды. По данным The Telegraph, клуб хочет вернуть игрока, стороны уже ведут переговоры.

В прошедшем сезоне АПЛ Лаллана выступал в составе « », его нынешнее соглашение с клубом истекает в следующем месяце, и он может перейти в «Саутгемптон» на правах свободного агента.

Лаллана прошел юношескую академию « » и затем провел 265 матчей в составе «святых» с 2006 по 2014 год.