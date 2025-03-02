Гол Овечкина № 884, ничья «Зенита» и ЦСКА, поражение «Реала», СКА вышел в плей-офф, Дзюба догнал Кержакова и другие новости

1. «Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в первом матче после возобновления Мир РПЛ. Александр Соболев дважды картинно упал в штрафной армейцев в добавленное время, но судья Сергей Иванов не увидел поводов для пенальти. У форварда по-прежнему 0+0 в матчах за петербуржцев в Премьер-лиге.

«Краснодар» на своем поле поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1) и другие результаты . «Спартак» теперь может нагнать лидирующий дуэт.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова, забив 233-й гол в карьере.

2. Александр Овечкин забил 884-й гол в НХЛ (до рекорда Гретцки – 10 шайб), но это не помогло «Вашингтону» в матче с «Тампой» (1:3). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал автором курьезного гола в матче с «Нэшвиллом» (7:4) – помог Стэмкос.

«Коламбус» обыграл «Детройт» (5:3) в матче на открытом воздухе (его посетил 94 571 зритель! ), Воронков забросил 20-ю шайбу в сезоне. «Филадельфия» одолела «Виннипег» (2:1 Б), Федотов отразил 29 из 30 бросков, не пропустил в серии буллитов и победил впервые с ноября прошлого года, у Мичкова – победный буллит . Все результаты дня – здесь .

3. «Реал» на выезде проиграл «Бетису» (1:2) в 26-м туре Ла Лиги – Иско забил с пенальти и сделал ассист в игре с бывшим клубом. Этим воспользовался «Атлетико», дома одолев «Атлетик» (1:0) и опередив «Мадрид».

4. Йоханнес Клэбо выиграл скиатлон на чемпионате мира по лыжным гонкам. Норвежец завоевал первое золото ЧМ в дистанционной гонке и стал 11-кратным победителем чемпионата мира.

Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России. У женщин победила Наталья Терентьева.

5. «Металлург» обыграл «Автомобилист» (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ , «Торпедо» уступило ЦСКА (2:4), «Динамо» обыграло «Куньлунь» (6:3). СКА пробился в Кубок Гагарина, Роман Ротенберг после этого показал, как забрасывает мяч в баскетбольное кольцо : «Самый результативный клуб КХЛ вышел в плей-офф».

6. В 27-м туре Серии А «Наполи» дома вырвал ничью с «Интером» (1:1), забив на 87-й минуте. «Аталанта» на своем поле не сумела переиграть «Венецию» с 19-го места (0:0).

7. Елена Костылева победила в финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров, Алиса Двоеглазова – 2-я, Маргарита Базылюк – 3-я. Никита Сарновский выиграл у юношей, Николай Колесников – 2-й, Лев Лазарев – 3-й.

8. «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Англии дома одержал волевую победу над «Плимутом» (3:1) со дна таблицы Чемпионшипа.

9. НБА. «Даллас» дома проиграл «Милуоки», «Голден Стэйт» на выезде проиграл «Филадельфии» и другие результаты .

10. Президент США Дональд Трамп не просил ФИФА рассмотреть допуск сборной России к ЧМ-2026. Об этом рассказал президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино: «Когда идут переговоры о мире, есть более важные темы для обсуждения, чем футбол».

11. «ПСЖ» Матвея Сафонова дома разгромил «Лилль» (4:1) в 24-м туре Лиги 1 – Дембеле забил очередной гол и побил рекорд Месси. «Гавр» Далера Кузяева выдрал победу у «Ланса» (4:3).

12. ЦСКА взял верх над УНИКСом, «Уралмаш» обыграл «Локомотив-Кубань» и другие результаты дня Единой лиги ВТБ.

13. Стефанос Циципас победил Феликса Оже-Альяссима в финале теннисного турнира в Дубае.

14. «Байер» в гостях разгромил «Айнтрахт» (4:1) в 24-м туре Бундеслиги – Бонифасе устроил стычку с партнером по команде Буэндиа. Дортмундская «Боруссия» на выезде разобралась с «Санкт-Паули» (2:0), «РБ Лейпциг» дома уступил «Майнцу» (1:2).

15. Написали, что Александр Галлямов получил травму ноги во время турнира на Байкале, потом сообщили, что он порезал палец руки во время выступления. Фигурист опроверг , что получил травму ноги, и показал порезанный палец. Гийом Сизерон образовал танцевальный дуэт с Лоранс Фурнье-Бодри.

Цитаты дня:

Семак о судействе Иванова в матче с ЦСКА: «Срыв атаки, а ему подсказал ассистент, представляете? Он даже не видит в пяти метрах . Фол, мяч остается у нас, опасная атака – свистит в центре поля, штрафной»

Шевченко о Кузнецове: «К нему относятся так, будто он должен все и всем. Но это второй хоккеист страны по популярности – после Овечкина. Кучерова и Василевского никто не знает, они никому не сдались»

Дмитрий Губерниев: «Главное сейчас – не спорт . Когда в результате переговоров произойдет то, о чем думает вся планета, тогда российские спортсмены будут возвращаться»

Тутберидзе о юниорском финале Гран-при: «Двоеглазова не могла проиграть компоненты Костылевой . Вообще не согласна с решением судей»

Азаренко об отношениях с соперницами: «Если кто-то ведет себя со мной как тварь , то и я буду вести себя так же»

«Ты педик, что ли? » Папа запретил, и я не стал». Экс-хавбек ЦСКА Макаров о пирсинге

Усик о поясе на встрече Зеленского и Трампа: «Я не знаю, мои пояса все у меня дома »

Льюис Хэмилтон: «Старик – это состояние души. Я никогда не стану стариком »