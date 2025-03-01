Матч окончен
«Краснодар» не обыграл «Крылья Советов» – 1:1. Са ответил на гол Олейникова
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 19-м туре Мир РПЛ.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 41-й счет открыл полузащитник гостей Иван Олейников с паса форварда Ивана Сергеева. На 48-й отличился хавбек «быков» Виктор Са.
«Краснодар» набрал 40 очков и по-прежнему опережает «Зенит» по дополнительным показателям и лидирует в таблице. «Крылья» набрали 19-е очко и идут на 10-м месте.
Россия. Премьер-лига 1 марта 16:30
19 турКраснодар
Матч завершен
1 - 1
1.44XG1.44
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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