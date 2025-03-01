«Краснодар» не обыграл «Крылья Советов» – 1:1. Са ответил на гол Олейникова

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 19-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 41-й счет открыл полузащитник гостей Иван Олейников с паса форварда Ивана Сергеева . На 48-й отличился хавбек «быков» Виктор Са .

«Краснодар » набрал 40 очков и по-прежнему опережает «Зенит» по дополнительным показателям и лидирует в таблице. «Крылья » набрали 19-е очко и идут на 10-м месте.

Россия. Премьер-лига 1 марта 16:30 19 тур Краснодар Краснодар Матч завершен 1 - 1 1.44 XG 1.44 Крылья Советов Коэффициенты Матч окончен 90’ +1’ Бабкин Иванисеня 90’ +1’ Олейников Цыпченко Диего Коста 89’ Кривцов Смолов 87’ Батчи Козлов 86’ 81’ Печенин Гальдамес 81’ Зиньковский Шитов Виктор Са Кобнан Дэвид 81’ 72’ Дмитриев Ежов Сперцян Черников 71’ Виктор Са

48’ 2 тайм Перерыв 41’ Олейников

Краснодар: Агкацев, Оласа, Диего Коста, Панталеао, Гонсалес, Ленини, Виктор Са (Кобнан Дэвид, 81), Сперцян (Черников, 71), Кривцов (Смолов, 87), Батчи (Козлов, 86), Кордоба, Дюпин, Ладоха, Мацола, Ларионов, Кулаев, Газинский, Черников, Козлов, Кастаньо, Смолов, Олусегун, Кобнан Дэвид 1 тайм Крылья Советов: Песьяков, Печенин (Гальдамес, 81), Солдатенков, Гапонов, Бейл, Бабкин (Иванисеня, 90), Зиньковский (Шитов, 81), Олейников (Цыпченко, 90), Фернандо, Дмитриев (Ежов, 72), Сергеев, Фролов, Овсянников, Евгеньев, Гальдамес, Якуба, Ежов, Иванисеня, Рахманович, Цыпченко, Шитов, Бабаев

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