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У Соболева 0+0 в 12 матчах за «Зенит» в РПЛ

Александр Соболев ни разу не забил за «Зенит» в РПЛ.

В матче 19-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (0:0) 27-летний форвард вышел на замену на 75-й минуте и не отметился результативными действиями.

В 12 матчах за клуб из Петербурга в РПЛ у Соболева нет голов и результативных передач. Футболист заработал две желтые карточки.

Еще один матч в этом сезоне лиги Александр провел за «Спартак» – тоже без результативных действий. Его статистика – здесь.

Соболев дважды упал в штрафной ЦСКА после 90-й минуты. Иванов не дал «Зениту» пенальти

Нули «Зенита» и ЦСКА – с ужасно скучным вторым таймом. «Краснодар» и «Спартак» улыбнулись

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoАлександр Соболев
logoСпартак
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