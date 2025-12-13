11 650 зрителей посетили матч «России 25» с Беларусью на Кубке Первого канала в Новосибирске
Российская сборная под руководством Романа Ротенберга одержала победу над Беларусью (3:1) на Кубке Первого канала-2025.
Матч состоялся в Новосибирске. Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, игру посетили 11 650 зрителей. «Сибирь-Арена» вмещает 11 600 человек.
