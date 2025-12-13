11 650 зрителей посетили матч «России 25» с Беларусью на Кубке Первого канала в Новосибирске

11 650 зрителей посетили матч сборных «Россия 25» и Беларуси.

Российская сборная под руководством Романа Ротенберга одержала победу над Беларусью (3:1) на Кубке Первого канала-2025.

Матч состоялся в Новосибирске. Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, игру посетили 11 650 зрителей. «Сибирь-Арена » вмещает 11 600 человек.

Третьяк о посещаемости КПК-2025: «Уже побили рекорд, наверное. Это один из лучших турниров, мы сделали правильный выбор»