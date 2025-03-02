Воронков забил 20-й гол в сезоне в матче с «Детройтом». У него 40 очков в 51 игре
Дмитрий Воронков забил 20-й гол в сезоне.
Форвард «Коламбуса» реализовал большинство в игре с «Детройтом» (5:3) на открытом воздухе, прервав 6-матчевую безголевую серию.
Россиянин набрал 40-е (20+20) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего он провел 51 игру.
Сегодня за 18:01 – лучший показатель среди форвардов «Блю Джекетс» (0:08 – в большинстве) – у Воронкова 3 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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