Воронков забил 20-й гол в сезоне в матче с «Детройтом». У него 40 очков в 51 игре

Дмитрий Воронков забил 20-й гол в сезоне.

Форвард «Коламбуса » реализовал большинство в игре с «Детройтом» (5:3) на открытом воздухе, прервав 6-матчевую безголевую серию.

Россиянин набрал 40-е (20+20) очко в текущем чемпионате НХЛ . Всего он провел 51 игру.

Сегодня за 18:01 – лучший показатель среди форвардов «Блю Джекетс» (0:08 – в большинстве) – у Воронкова 3 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «0».