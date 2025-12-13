Губерниев назвал Овечкина спортсменом года в России: «Александр – лицо российского спорта за границей. У нас много героев, но его рекорд стоит особняком»

Дмитрий Губерниев назвал Александра Овечкина спортсменом года в России.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал капитана «Вашингтона » Александра Овечкина спортсменом года в России и лицом российского спорта за границей.

«Лучший российский спортсмен 2025 года? Самый простой ответ – это Овечкин. Хотя Александр – лицо российского спорта за границей. Еще не будем забывать про Захара Петрова, Ангелину Мельникову, Яну Егорян, всех наших пловцов, синхрониста Сашу Мальцева, Яну Бурлакову.

В этом году у нас было много героев в спорте, не хотел бы кого-то из них выделять. Но Александр Овечкин и его рекорд стоят особняком», – заявил Дмитрий Губерниев.