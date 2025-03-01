Единая лига ВТБ. ЦСКА взял верх над УНИКСом, «Уралмаш» обыграл «Локомотив-Кубань» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли четыре матча.

Во встрече представителей лидирующей тройки ЦСКА в Москве взял верх над казанским УНИКСом, «Уралмаш» обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в Екатеринбурге. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 28-5, Зенит – 28-5, УНИКС – 27-7, Локомотив-Кубань – 25-8, Уралмаш – 18-15, Пари Нижний Новгород – 14-19, Автодор – 13-19, Парма – 13-20, МБА-МАИ – 12-21, Енисей – 11-23, Самара – 8-24, Астана – 1-32. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.