Единая лига ВТБ. ЦСКА взял верх над УНИКСом, «Уралмаш» обыграл «Локомотив-Кубань» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли четыре матча.
Во встрече представителей лидирующей тройки ЦСКА в Москве взял верх над казанским УНИКСом, «Уралмаш» обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в Екатеринбурге.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 28-5, Зенит – 28-5, УНИКС – 27-7, Локомотив-Кубань – 25-8, Уралмаш – 18-15, Пари Нижний Новгород – 14-19, Автодор – 13-19, Парма – 13-20, МБА-МАИ – 12-21, Енисей – 11-23, Самара – 8-24, Астана – 1-32.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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