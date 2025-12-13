Мозякин о сравнениях с Ткачевым: «Он больше распасовщик, наверное. Я в конце карьеры забивал больше. По видению площадки и катанию есть сходство»
Сергей Мозякин высказался о сравнениях с Владимиром Ткачевым.
Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин высказался о том, что нападающего «Металлурга» Владимира Ткачева сравнивают с ним.
– Мне нравилась и его игра в «Авангарде». Классно, если его на самом деле со мной сравнивают.
– Какие различия по стилю?
– Он, наверное, больше распасовщик. Я в конце карьеры все-таки забивал больше. А так, по видению площадки и катанию есть сходство, – сказал Мозякин.
Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея. Церемония прошла перед игрой «Россия 25» – Беларусь на Кубке Первого канала
