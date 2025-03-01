Дембеле забил 18-й гол в году к 1 марта – лучший показатель в топ-5 лиг в XXI веке. Вингер «ПСЖ» побил рекорд Месси
Усман Дембеле побил рекорд Лионеля Месси, забив 18-й гол в 2025 году.
Вингер «ПСЖ» забил «Лиллю» в 24-м туре Лиги 1 (4:0, первый тайм).
На счету Дембеле 18 голов (1 – с пенальти) в 13 матчах этого года.
Француз достиг этой отметки к 1 марта. Ни один футболист топ-5 лиг не забивал столько на этом этапе сезона в XXI веке.
Дембеле побил рекорд Лионеля Месси, забившего 17 голов за «Барселону» к 1 марта 2016 года.
Статистику Усмана можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Stats Foot
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