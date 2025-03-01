Усик о поясе на встрече Зеленского и Трампа: «Я не знаю, мои пояса все у меня дома»
Александр Усик прокомментировал встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Зеленский на встречу в Белый дом привез пояс WBC Александра Усика.
«Я не знаю. Мои пояса все у меня дома. Специальный пояс, мне кажется, какой-то.
Я знаю, что это за пояс, просто никому ничего не могу сказать. И не хочу», – сказал Александр Усик в интервью украинским медиа.
Николай Валуев – о поясе Усика на встрече Трампа и Зеленского: «Дональд Фредович без боя забрал пояс чемпиона мира»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс’‘
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