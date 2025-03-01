Усик о поясе на встрече Зеленского и Трампа: «Я не знаю, мои пояса все у меня дома»

Александр Усик прокомментировал встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Зеленский на встречу в Белый дом привез пояс WBC Александра Усика.

«Я не знаю. Мои пояса все у меня дома. Специальный пояс, мне кажется, какой-то.

Я знаю, что это за пояс, просто никому ничего не могу сказать. И не хочу», – сказал Александр Усик в интервью украинским медиа.

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