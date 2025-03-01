Александр Галлямов получил травму ноги во время турнира на Байкале («Р-Спорт»)
Фигурист Галлямов травмировал ногу во время турнира на Байкале.
Как сообщает «Р-Спорт», Александра Галлямова доставили в больницу для обследования. Точный характер повреждения в настоящий момент неизвестен. Фигурист травмировался во время исполнения программы.
Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной. Они призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы в парном катании. В нынешнем сезоне побеждали на чемпионате России и в финале Гран-при страны.
UPD: позже фигурист опроверг информацию о серьезной травме – он сообщил, что порезал палец.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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