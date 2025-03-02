Федотов стал 1-й звездой матча с «Виннипегом», отразив 29 из 30 бросков и 3 буллита из 3 в серии. Победа – 1-я с ноября прошлого года
Иван Федотов стал 1-й звездой матча с «Виннипегом».
Вратарь «Филадельфии» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Джетс» (2:1 Б).
В основное время и в овертайме россиянин отразил 29 из 30 бросков. В серии буллитов он ни разу не пропустил, справившись с бросками Марка Шайфли, Кайла Коннора и Габриэля Виларди.
Победа стала для Федотова 5-й в 18 играх в текущем сезоне (88,3% сэйвов, коэффициент надежности 3,11) и первой с ноября прошлого года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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