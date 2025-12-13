Директор «Металлурга» о драфте в КХЛ: «Вопрос не на один год. Некоторые клубы готовят игроков с малых лет, вкладывают в них деньги. Они захотят, чтобы их интересы учитывались»

Директор «Металлурга» о драфте в КХЛ: вопрос не на один год.

Спортивный директор «Металлурга » Евгений Бирюков поделился мнением о возможном появлении драфта в FONBET КХЛ.

– Как вам идея возвращения драфта в КХЛ?

– Это достаточно тонкая штука, поскольку в некоторых клубах КХЛ есть полноценные вертикали: главная команда в КХЛ – фарм-клуб в ВХЛ, молодежная команда в МХЛ – детско-юношеская школа.

То есть клубы сами готовят игроков с самых малых лет, вкладывают деньги в их обучение и развитие. И они точно захотят, чтобы их интересы учитывались, когда кто-то из их игроков выходит на драфт и права на него закрепляет другой клуб.

Этот момент надо тщательно прорабатывать с учетом законов и системы финансирования, которая сложилась в нашей стране. Думаю, этот вопрос предполагает работу не на один год, – сказал Бирюков.

