  Директор «Металлурга» о драфте в КХЛ: «Вопрос не на один год. Некоторые клубы готовят игроков с малых лет, вкладывают в них деньги. Они захотят, чтобы их интересы учитывались»
Директор «Металлурга» о драфте в КХЛ: «Вопрос не на один год. Некоторые клубы готовят игроков с малых лет, вкладывают в них деньги. Они захотят, чтобы их интересы учитывались»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков поделился мнением о возможном появлении драфта в FONBET КХЛ.

– Как вам идея возвращения драфта в КХЛ?

– Это достаточно тонкая штука, поскольку в некоторых клубах КХЛ есть полноценные вертикали: главная команда в КХЛ – фарм-клуб в ВХЛ, молодежная команда в МХЛ – детско-юношеская школа.

То есть клубы сами готовят игроков с самых малых лет, вкладывают деньги в их обучение и развитие. И они точно захотят, чтобы их интересы учитывались, когда кто-то из их игроков выходит на драфт и права на него закрепляет другой клуб.

Этот момент надо тщательно прорабатывать с учетом законов и системы финансирования, которая сложилась в нашей стране. Думаю, этот вопрос предполагает работу не на один год, – сказал Бирюков.

Директор «Металлурга» о Кузнецове: «Требования тренера одинаковы для всех, обстановка рабочая. Мы рассчитываем на него, конфликтов нет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Известия»
logoЕвгений Бирюков
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
Драфт КХЛ
