Дмитрий Губерниев: «Главное сейчас – не спорт. Когда в результате переговоров произойдет то, о чем думает вся планета, тогда российские спортсмены будут возвращаться»
Дмитрий Губерниев напомнил, что спорт сейчас не главная тема.
Журналист и комментатор высказался, в частности, о недопуске российских биатлонистов и лыжников до международных турниров.
«Что-то изменилось? Ничего не изменилось. В биатлонах тоже все глухо. Поэтому изменится, когда переговоры будут. Когда в результате переговоров произойдет то, о чем думает вся планета, вот тогда российские спортсмены будут возвращаться. Но не наоборот, согласимся.
Мы очень часто бежим впереди паровоза и говорим про надежду, что вот нам кажется. Главное сейчас – не спорт. Спорт подтянется, когда высокие стороны договорятся», – отметил Губерниев.
Первая международная гонка Большунова за 3 года! Выиграл в темноте и пошутил о Трампе
«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости