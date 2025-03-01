Дмитрий Губерниев: «Главное сейчас – не спорт. Когда в результате переговоров произойдет то, о чем думает вся планета, тогда российские спортсмены будут возвращаться»

Дмитрий Губерниев напомнил, что спорт сейчас не главная тема.

Журналист и комментатор высказался, в частности, о недопуске российских биатлонистов и лыжников до международных турниров.

«Что-то изменилось? Ничего не изменилось. В биатлонах тоже все глухо. Поэтому изменится, когда переговоры будут. Когда в результате переговоров произойдет то, о чем думает вся планета, вот тогда российские спортсмены будут возвращаться. Но не наоборот, согласимся.

Мы очень часто бежим впереди паровоза и говорим про надежду, что вот нам кажется. Главное сейчас – не спорт. Спорт подтянется, когда высокие стороны договорятся», – отметил Губерниев .

Первая международная гонка Большунова за 3 года! Выиграл в темноте и пошутил о Трампе

«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул