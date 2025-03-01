Дзюба забил 233-й гол в карьере и повторил рекорд Кержакова
Артем Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова.
Нападающий «Акрона» поразил ворота «Пари НН» в матче 19-го тура Мир РПЛ (1:2, второй тайм).
Это 233-й гол в карьере 36-летнего нападающего. Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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