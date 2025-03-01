Дзюба забил 233-й гол в карьере и повторил рекорд Кержакова

Артем Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова.

Нападающий «Акрона » поразил ворота «Пари НН » в матче 19-го тура Мир РПЛ (1:2, второй тайм).

Это 233-й гол в карьере 36-летнего нападающего. Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .