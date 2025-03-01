Матч окончен
🤝 «Зенит» и ЦСКА не забили в Петербурге – 0:0
«Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в 19-м туре Мир РПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Зенит» набрал 40 очков и на эту минуту идет первым, у «Краснодара» 39 баллов и игра в запасе. ЦСКА занимает 6-е место, имея 32 очка.
Россия. Премьер-лига 1 марта 13:30
19 турСтадион Санкт-Петербург
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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