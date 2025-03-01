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🤝 «Зенит» и ЦСКА не забили в Петербурге – 0:0

«Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в 19-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» набрал 40 очков и на эту минуту идет первым, у «Краснодара» 39 баллов и игра в запасе. ЦСКА занимает 6-е место, имея 32 очка.

Россия. Премьер-лига 1 марта 13:30
19 тур
Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Матч завершен
0 - 0
1.08XG0.5
ЦСКА
Коэффициенты
Матч окончен
90’
+7’
Гайич   Келвен
Ерохин
90’
+6’
90’
+4’
Кисляк
Дркушич   Алип
83’
Гонду   Ерохин
83’
81’
Пьянич   Жемалетдинов
80’
Мусаев   Шуманский
Мостовой   Соболев
75’
67’
Файзуллаев   Бистрович
67’
Койта   Гуарирапа
66’
Виллиан
Эракович   Зделар
62’
Кассьерра   Педро
62’
Эракович
58’
47’
Пьянич
2тайм
Перерыв
Зенит:
Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Эракович (Зделар, 62), Мантуан, Дркушич (Алип, 83), Барриос, Мостовой (Соболев, 75), Кассьерра (Педро, 62), Глушенков, Гонду (Ерохин, 83), Кержаков, Адамов, Чистяков, Горшков, Алип, Мимович, Ерохин, Ахметов, Зделар, Соболев, Педро
1тайм
ЦСКА:
Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Дивеев, Кисляк, Пьянич (Жемалетдинов, 81), Обляков, Файзуллаев (Бистрович, 67), Гайич (Келвен, 90), Мусаев (Шуманский, 80), Койта (Гуарирапа, 67), Тороп, Круговой, Лукин, Келвен, Абдулкадыров, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Бандикян, Гуарирапа, Шуманский

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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