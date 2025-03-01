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  • Семак о судействе Иванова в матче с ЦСКА: «Срыв атаки, а ему подсказал ассистент, представляете? Он даже не видит в пяти метрах. Фол, мяч остается у нас, опасная атака – свистит в центре поля, штрафной»
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Семак о судействе Иванова в матче с ЦСКА: «Срыв атаки, а ему подсказал ассистент, представляете? Он даже не видит в пяти метрах. Фол, мяч остается у нас, опасная атака – свистит в центре поля, штрафной»

Сергей Семак выразил недовольство судейством в матче с ЦСКА.

Встреча 19-го тура Мир РПЛ завершилась вничью (0:0). 

Сергей Богданович, по поводу судейства. Давно у вас не было видно такой мимики и эмоций по поводу судейства. Могли бы охарактеризовать какие-то моменты? Вам манера Иванова не нравится, какие-то конкретные эпизоды? Что было такого, что вызвало у вас гнев?

– Таких много моментов было, они накапливаются. Даже с тем же фолом на Педро – он же не видел момент, даже фол не дал. Срыв атаки идет, а ему подсказал ассистент, представляете? Он даже не видит [нарушение правил] в пяти метрах [от себя]. Карточка Эраковичу – обоюдная борьба, игрок сам падает, а он дает фол и карточку.

То есть, такие моменты… Фол, мяч остается у нас, опасная атака – он свистит в центре поля, штрафной. Решения [арбитра сегодня] – это какая-то нервозность, может, тоже первый матч. И таких моментов было очень много, очень много примеров могу привести.

Наверное, я не совсем объективен, потому что больше обращаю внимание на ошибки, которые против нашей команды, но моментов было очень много, которые вызывали вопросы. Неверные решения судьи не повлияли на исход матча сегодня, на мой взгляд, но тут вопрос не в манере судейства, а в том, что все-таки он много пропускает или свистит неверные решения, скорее, а не трактовки.

А что было после финального свистка? Вы шли к арбитру Иванову, но я потом отвлекся на эпизод стычки Мойзеса и Нино. Что это было и говорили ли вы с арбитром Ивановым?

– Нет, не говорил. Стычку тоже не видел. Видел, что что-то было. Нино уже уходил, Мойзес схватил за майку – я не понял, что он хотел сделать. Он быстро прошел мимо меня, и я больше ничего там не видел, – сказал главный тренер «Зенита».

Семак о падениях Соболева в матче с ЦСКА: «В обоих случаях контакт был. Вопрос трактовки, все на усмотрение судей. Саша неплохо вышел»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
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logoМойзес Барбоза
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