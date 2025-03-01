Льюис Хэмилтон: «Старик – это состояние души. Я никогда не стану стариком»

Хэмилтон высказался о ментальном старении.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил о том, как воспринимает свой возраст.

«Старик – это состояние души. Конечно, тело стареет. Но я никогда не стану стариком», – отметил 40-летний британец.

Льюис также заявил о нормальных отношениях с бывшей командой – «Мерседесом »:

«Нет никаких обид. Совершенно никаких. Мы выиграли столько титулов. У команды есть все необходимое для того, чтобы побеждать в чемпионатах, и титулы еще будут. У меня нет никаких сомнений».

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