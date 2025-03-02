Ротенберг показал, как забрасывает мяч в баскетбольное кольцо: «Самый результативный клуб КХЛ вышел в плей-офф Кубка Гагарина»

Роман Ротенберг отреагировал на выход СКА в плей-офф.

Тренер выложил видео, на котором забрасывает мяч в баскетбольное кольцо.

«Самый результативный клуб лиги СКА вышел в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Команда стала участником плей-офф в этом сезоне после того, как «Куньлунь» проиграл «Динамо» (3:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

На данный момент СКА занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 71 очко после 60 матчей.