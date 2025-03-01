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⚔️ «Наполи» спасся в игре с «Интером» – 1:1. Биллинг забил на 87-й

«Интер» упустил победу над «Наполи» (1:1) в 27-м туре Серии А.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте счет открыл левый защитник гостей Федерико Димарко. На 87-й отличился хавбек хозяев Филип Биллинг.

«Интер» продолжает лидировать в таблице, «Наполи» отстает на 1 балл.

Италия. Серия А 1 марта 17:00
27 тур
Сан-Паоло
Наполи
Матч завершен
1 - 1
2.23XG0.74
Интер
Коэффициенты
Матч окончен
Контини-Барановский
88’
  Биллинг
87’
Спинаццола   Оливера
82’
Политано   Нгонж
82’
80’
Мхитарян   Фраттези
80’
Бастони   де Врей
Гилмор   Биллинг
79’
Распадори   Окафор
77’
72’
Индзаги
65’
Тюрам   Корреа
51’
Чалханоглу   Зелиньски
51’
Димарко   Павар
2тайм
Перерыв
22’
  Димарко
Наполи:
Мерет, Спинаццола (Оливера, 82), Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Мактоминей, Лоботка, Гилмор (Биллинг, 79), Распадори (Окафор, 77), Лукаку, Политано (Нгонж, 82), Контини-Барановский, Скуффет, Жезус, Марин, Оливера, Биллинг, Хаса, Окафор, Симеоне, Нгонж
1тайм
Интер:
Жозеп Мартинес, Бастони (де Врей, 80), Ачерби, Биссек, Димарко (Павар, 51), Мхитарян (Фраттези, 80), Чалханоглу (Зелиньски, 51), Барелла, Думфрис, Мартинес, Тюрам (Корреа, 65), Ди Дженнаро, Каллигарис, Cocchi, Айду, Павар, де Врей, Аслани, Фраттези, Зелиньски, Тареми, Корреа, Арнаутович

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoИнтер
онлайны
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoФедерико Димарко
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