Матч окончен
⚔️ «Наполи» спасся в игре с «Интером» – 1:1. Биллинг забил на 87-й
«Интер» упустил победу над «Наполи» (1:1) в 27-м туре Серии А.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 22-й минуте счет открыл левый защитник гостей Федерико Димарко. На 87-й отличился хавбек хозяев Филип Биллинг.
«Интер» продолжает лидировать в таблице, «Наполи» отстает на 1 балл.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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