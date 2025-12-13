Третьяк о 3:1 «России 25» с Беларусью: «Белорусский хоккей движется вперед, команды прогрессируют. Болельщикам всегда интересны матчи между нашими сборными»

Владислав Третьяк: белорусский хоккей движется вперед, команды прогрессируют.

Президент ФХР Владислав Третьяк после поражения сборной Беларуси от «России 25» (1:3) на Кубке Первого канала заявил, что белорусский хоккей постоянно развивается, а матчи между сборными интересны болельщикам.

«Поздравляю всех болельщиков с победой сборной России. Игра нашей команды мне понравилась, ребята продемонстрировали профессиональный подход к делу – действовали дисциплинированно, с очень хорошей самоотдачей, выкладывались в каждом эпизоде. Строго играли в обороне, остро – в атаке.

У нашей сборной было много хороших голевых моментов, и в то же время эффектная игра впереди не была в ущерб эффективности. Добились победного результата, показав зрелищный хоккей. Болельщикам такие матчи нравятся.

Хотел бы поблагодарить и всю команду Беларуси, и наших друзей и партнеров из Федерации хоккея Беларуси. Мы ценим их открытость к сотрудничеству, их готовность выступать на декабрьском международном турнире. Матчи между нашими сборными всегда получаются очень интересными.

И сейчас белорусы выглядели достойно, сюжет встречи держал в напряжении. Команды из нашей братской республики постоянно прогрессируют – и это самая яркая иллюстрация того факта, что белорусский хоккей движется вперед. Наше взаимодействие будет продолжаться и углубляться», – заявил Третьяк .