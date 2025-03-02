Сорокин стал автором гола в матче НХЛ. Стэмкос отправил шайбу в пустые ворота «Нэшвилла», гол записали на вратаря «Айлендерс»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал автором гола в матче НХЛ.

На россиянина записали шайбу, которая оказалась в воротах «Нэшвилла » (7:4) на 60-й минуте игры.

Форвард «Предаторс» Стивен Стэмкос отправил шайбу в пустые ворота своей команды. Поскольку Сорокин был последним игроком «Айлендерс », коснувшимся шайбы, гол был записан на вратаря.

Он стал 17-м голкипером в истории НХЛ, на которого записали гол.

Илья Сорокин отбил 24 из 28 бросков в этом матче.