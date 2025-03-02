Сорокин стал автором гола в матче НХЛ. Стэмкос отправил шайбу в пустые ворота «Нэшвилла», гол записали на вратаря «Айлендерс»
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал автором гола в матче НХЛ.
На россиянина записали шайбу, которая оказалась в воротах «Нэшвилла» (7:4) на 60-й минуте игры.
Форвард «Предаторс» Стивен Стэмкос отправил шайбу в пустые ворота своей команды. Поскольку Сорокин был последним игроком «Айлендерс», коснувшимся шайбы, гол был записан на вратаря.
Он стал 17-м голкипером в истории НХЛ, на которого записали гол.
Илья Сорокин отбил 24 из 28 бросков в этом матче.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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