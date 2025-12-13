Губернатор Новосибирской области о штабе Люзенкова в «Сибири»: «Все будет зависеть от игры и результата. Ведем разные переговоры, не теряем время»

Губернатор НСО о штабе Люзенкова в «Сибири»: все зависит от игры и результата.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал игру «Сибири » в нынешнем сезоне FONBET КХЛ.

– Старт был неудачный. Были допущены ошибки. Не только тренерского штаба, были и управленческие ошибки. Стараемся их исправить. Ничего еще не потеряно. Болельщики заслуживают не просто нахождения в плей-офф, но и красивой игры.

– Сохранится тренерский штаб во главе с Люзенковым?

– Мы все взрослые люди. Все будет зависеть от игры, результата. Не теряем время, ведем разные переговоры, – сказал Травников.

