Губернатор Новосибирской области о штабе Люзенкова в «Сибири»: «Все будет зависеть от игры и результата. Ведем разные переговоры, не теряем время»
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал игру «Сибири» в нынешнем сезоне FONBET КХЛ.
– Старт был неудачный. Были допущены ошибки. Не только тренерского штаба, были и управленческие ошибки. Стараемся их исправить. Ничего еще не потеряно. Болельщики заслуживают не просто нахождения в плей-офф, но и красивой игры.
– Сохранится тренерский штаб во главе с Люзенковым?
– Мы все взрослые люди. Все будет зависеть от игры, результата. Не теряем время, ведем разные переговоры, – сказал Травников.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
