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Тутберидзе о юниорском финале Гран-при: «Двоеглазова не могла проиграть компоненты Костылевой. Вообще не согласна с решением судей»

Этери Тутберидзе выразила недовольство судейством в юниорском финале Гран-при.

Ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова стала второй на соревнованиях в Калуге, уступив меньше балла Елене Костылевой.

«Поздравляю Алису Двоеглазову с достойным прокатом и завершением сезона.

Алиса Двоеглазова никаким образом не могла проиграть сегодня компоненты Елене Костылевой, которая очень хорошо прокатала и вообще борец, но пока это чудесное детское катание.

Вообще не согласна с решением судей, хотя глобально это пока не имеет никакого значения, надеюсь, что вся основная борьба впереди.

Очень хочется увидеть результаты работы за справедливое судейство.

И конечно, как всегда #работаемдальше», – написала тренер.

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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Этери Тутберидзе
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