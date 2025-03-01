Тутберидзе о юниорском финале Гран-при: «Двоеглазова не могла проиграть компоненты Костылевой. Вообще не согласна с решением судей»
Ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова стала второй на соревнованиях в Калуге, уступив меньше балла Елене Костылевой.
«Поздравляю Алису Двоеглазову с достойным прокатом и завершением сезона.
Алиса Двоеглазова никаким образом не могла проиграть сегодня компоненты Елене Костылевой, которая очень хорошо прокатала и вообще борец, но пока это чудесное детское катание.
Вообще не согласна с решением судей, хотя глобально это пока не имеет никакого значения, надеюсь, что вся основная борьба впереди.
Очень хочется увидеть результаты работы за справедливое судейство.
И конечно, как всегда #работаемдальше», – написала тренер.
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