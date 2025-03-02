«Атлетико» опережает «Реал» на 2 очка по итогам 26-го тура Ла Лиги. «Барса» оторвется от «Мадрида» на 3 очка при победе над «Сосьедадом»

«Атлетико» обогнал «Реал» в таблице Ла Лиги.

В 26-м туре чемпионата Испании «Атлетико » обыграл «Атлетик» (1:0), а «Реал» уступил «Бетису» (1:2).

На данный момент команда Диего Симеоне лидирует в Ла Лиге с 56 очками после 26 матчей, «Мадрид » идет третьим с 54 очками.

«Барселона » сохранит лидерство в таблице, если обыграет «Реал Сосьедад » в воскресенье. Сейчас у команды Ханси Флика 54 очка в 25 играх.

«Атлетик» занимает 4-е место с 48 баллами.