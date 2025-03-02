«Атлетико» опережает «Реал» на 2 очка по итогам 26-го тура Ла Лиги. «Барса» оторвется от «Мадрида» на 3 очка при победе над «Сосьедадом»
«Атлетико» обогнал «Реал» в таблице Ла Лиги.
В 26-м туре чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Атлетик» (1:0), а «Реал» уступил «Бетису» (1:2).
На данный момент команда Диего Симеоне лидирует в Ла Лиге с 56 очками после 26 матчей, «Мадрид» идет третьим с 54 очками.
«Барселона» сохранит лидерство в таблице, если обыграет «Реал Сосьедад» в воскресенье. Сейчас у команды Ханси Флика 54 очка в 25 играх.
«Атлетик» занимает 4-е место с 48 баллами.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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