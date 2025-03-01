Александр Галлямов порезал палец руки во время выступления на Байкале (ТАСС)
Российский фигурист Александр Галлямов порезал указательный палец левой руки во время выступления на озере Байкал.
По информации ТАСС, Галлямов порезался коньком. Ранее «Р-Спорт» сообщал, что спортсмен получил на Байкале «серьезную травму ноги».
Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной. Они призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы в парном катании. В нынешнем сезоне побеждали на чемпионате России и в финале Гран-при страны.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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