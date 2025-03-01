«Не понимаю, кто занимается такой ложной информацией. Просто из мухи слона». Галлямов опроверг, что получил травму ноги, и показал порезанный палец

Александр Галлямов опроверг, что получил травму ноги.

Ранее «Р-Спорт» сообщал, что фигурист серьезно травмировал ногу во время турнира на Байкале.

Позже появилась информация, что Галлямов порезал палец руки.

«Всем добрый вечер. Я не понимаю, кто занимается такой ложной информацией, но, ребят, просто из мухи слона.

Я не понимаю, как это можно так. Видимо, у нас в фигурном катании это умеют делать. Я вас умоляю, расслабьтесь уже», – сказал фигурист и показал в камеру порезанный палец.

Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной. В нынешнем сезоне они выиграли чемпионат России и финал Гран-при страны.