«Не понимаю, кто занимается такой ложной информацией. Просто из мухи слона». Галлямов опроверг, что получил травму ноги, и показал порезанный палец
Александр Галлямов опроверг, что получил травму ноги.
Ранее «Р-Спорт» сообщал, что фигурист серьезно травмировал ногу во время турнира на Байкале.
Позже появилась информация, что Галлямов порезал палец руки.
«Всем добрый вечер. Я не понимаю, кто занимается такой ложной информацией, но, ребят, просто из мухи слона.
Я не понимаю, как это можно так. Видимо, у нас в фигурном катании это умеют делать. Я вас умоляю, расслабьтесь уже», – сказал фигурист и показал в камеру порезанный палец.
Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной. В нынешнем сезоне они выиграли чемпионат России и финал Гран-при страны.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Галлямова
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