Соболев дважды упал в штрафной ЦСКА после 90-й минуты. Иванов не дал «Зениту» пенальти
«Зенит» претендовал на два пенальти в конце игры с ЦСКА.
Встреча команд в 19-м туре Мир РПЛ завершилась вничью – 0:0.
На 2-й добавленной ко второму тайму минуте нападающий петербуржцев Александр Соболев упал на линии вратарской площади армейцев после борьбы с защитником Мойзесом Барбозой. Главный судья Сергей Иванов не усмотрел нарушения правил.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
На 5-й добавленной Соболев вновь оказался на газоне: он попытался обыграть Игоря Дивеева в штрафной и коснулся ноги соперника, после чего рухнул. Арбитр снова не стал назначать пенальти.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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