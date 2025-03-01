Соболев дважды упал в штрафной ЦСКА после 90-й минуты. Иванов не дал «Зениту» пенальти

«Зенит» претендовал на два пенальти в конце игры с ЦСКА.

Встреча команд в 19-м туре Мир РПЛ завершилась вничью – 0:0.

На 2-й добавленной ко второму тайму минуте нападающий петербуржцев Александр Соболев упал на линии вратарской площади армейцев после борьбы с защитником Мойзесом Барбозой . Главный судья Сергей Иванов не усмотрел нарушения правил.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

На 5-й добавленной Соболев вновь оказался на газоне: он попытался обыграть Игоря Дивеева в штрафной и коснулся ноги соперника, после чего рухнул. Арбитр снова не стал назначать пенальти.