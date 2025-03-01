Трамп не просил рассмотреть допуск России к ЧМ-2026, заявил Инфантино: «Когда идут переговоры о мире, есть более важные темы для обсуждения, чем футбол»
Дональд Трамп не просил ФИФА рассмотреть допуск сборной России к чемпионату мира.
Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Этой весной пройдут первые матчи квалификационной стадии ЧМ-2026. Финальный этап турнира пройдет в США, Канаде и Мексике.
«Нет, меня об этом не просили. Я думаю, что есть более важные темы для обсуждения, когда идут переговоры о мире, чем футбол. Но мы хотим, чтобы в игре участвовали все страны», – приводит слова Инфантино The Guardian.
Опубликовал: Алексей Белоус
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