Трамп не просил рассмотреть допуск России к ЧМ-2026, заявил Инфантино: «Когда идут переговоры о мире, есть более важные темы для обсуждения, чем футбол»

Дональд Трамп не просил ФИФА рассмотреть допуск сборной России к чемпионату мира.

Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Этой весной пройдут первые матчи квалификационной стадии ЧМ-2026 . Финальный этап турнира пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Нет, меня об этом не просили. Я думаю, что есть более важные темы для обсуждения, когда идут переговоры о мире, чем футбол. Но мы хотим, чтобы в игре участвовали все страны», – приводит слова Инфантино The Guardian.