Мичков забил победный буллит в матче с «Виннипегом», переиграв Хеллибака. В игре у него было 3 броска в створ за 17:14

Матвей Мичков забил победный буллит в матче с «Виннипегом».

20-летний форвард «Филадельфии» переиграл вратаря «Джетс» Коннора Хеллибака и стал автором единственной удачной попытки в серии буллитов. Матч завершился со счетом 2:1 Б в пользу «Флайерс».

В основное время и в овертайме Мичков не отметился результативными действиями. В его активе 3 броска в створ за 17:14 игрового времени (1:14 – в большинстве).

В текущем сезоне у Матвея 44 (19+25) очка в 58 играх при полезности «минус 9».