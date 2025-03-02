НХЛ. «Вашингтон» уступил «Тампе», «Питтсбург» проиграл «Бостону», «Филадельфия» в гостях у «Виннипега», «Коламбус» забил 5 голов «Детройту» на открытом воздухе
«Вашингтон» дома проиграл «Тампе» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» на своем льду уступил «Бостону» (2:3), «Эдмонтон» проводит гостевой матч с «Каролиной», «Филадельфия» – с «Виннипегом», «Коламбус» победил «Детройт» (5:3) на открытом воздухе в рамках NHL Stadium Series.
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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