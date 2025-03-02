НХЛ. «Вашингтон» уступил «Тампе», «Питтсбург» проиграл «Бостону», «Филадельфия» в гостях у «Виннипега», «Коламбус» забил 5 голов «Детройту» на открытом воздухе

«Вашингтон» дома проиграл «Тампе» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург » на своем льду уступил «Бостону » (2:3), «Эдмонтон » проводит гостевой матч с «Каролиной», «Филадельфия » – с «Виннипегом», «Коламбус» победил «Детройт » (5:3) на открытом воздухе в рамках NHL Stadium Series.

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

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