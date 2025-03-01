Йоханнес Клэбо завоевал первое золото чемпионатов мира в дистанционной гонке. Он стал 11-кратным победителем ЧМ
Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл золото чемпионата мира в скиатлоне.
Это первая золотая медаль Клэбо в дистанционной гонке на ЧМ. До этого он побеждал только в личных спринтах, командных спринтах и эстафетах.
На ЧМ-2021 норвежец был вторым в скиатлоне, на ЧМ-2023 – третьим в классической гонке на 50 км.
Сегодня Клэбо завоевал свое 11-е золото чемпионатов мира в карьере.
Лучший лыжник мира ни разу не выигрывал длинную гонку на ЧМ. Как же так вышло?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости