Йоханнес Клэбо завоевал первое золото чемпионатов мира в дистанционной гонке. Он стал 11-кратным победителем ЧМ

Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл золото чемпионата мира в скиатлоне.

Это первая золотая медаль Клэбо в дистанционной гонке на ЧМ. До этого он побеждал только в личных спринтах, командных спринтах и эстафетах.

На ЧМ-2021 норвежец был вторым в скиатлоне, на ЧМ-2023 – третьим в классической гонке на 50 км.

Сегодня Клэбо завоевал свое 11-е золото чемпионатов мира в карьере.

Лучший лыжник мира ни разу не выигрывал длинную гонку на ЧМ. Как же так вышло?