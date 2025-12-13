Губерниев о Мозякине в Зале славы отечественного хоккея: «Награда абсолютно по работе, как говорили на Руси. Великий мастер нашего хоккея»
Губерниев оценил включение Мозякина в Зал славы отечественного хоккея.
Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал введение Сергея Мозякина в Зал славы отечественного хоккея. Церемония прошла в Новосибирске.
«Сергей Мозякин заслужил это, он великий мастер нашего хоккея! Награда абсолютно по работе, как говорили на Руси.
Я искренне поздравляю Сергея с включением в Зал славы отечественного хоккея», – сказал Губерниев.
Мозякин о Сигале на церемонии введения в Зал славы отечественного хоккея: «Такой большой! Неожиданно, что он имеет отношение к хоккею. Мой любимый фильм детства? «Терминатор»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
