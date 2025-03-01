❄️ Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Большунов выиграл скиатлон, Семиков – 2-й, Соловьев – 3-й, Устюгов – 4-й, Коростелев – 5-й
Лыжные гонки
ФосАгро Чемпионат России-2025
Казань
Мужчины, скиатлон
1. Александр Большунов – 46.30,2
2. Илья Семиков – 7,9
3. Павел Соловьев – 20,6
4. Сергей Устюгов – 22,4
5. Савелий Коростелев – 22,6
6. Денис Спицов – 23,3
7. Сергей Ардашев – 23,7
8. Сергей Забалуев – 23,9
9. Евгений Белов – 24,6
10. Александр Бакуров – 24,7
11. Антон Тимашов – 26,8
12. Илья Порошкин – 27,3
13. Алексей Виценко – 28,9
14. Максим Зубцов – 31,7
15. Иван Якимушкин – 48,5
16. Дмитрий Жуль – 49,5
17. Андрей Кузнецов – 51,2
18. Александр Терентьев – 1.21,1
19. Константин Тиунов – 1.21,3
20. Сергей Волков – 1.25,1
21. Алексей Червоткин – 1.25,6
22. Александр Гребенько – 1.26,9
23. Андрей Ларьков – 1.53,4...
27. Артем Мальцев – 2.02,8
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Казани
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