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  • ❄️ Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Большунов выиграл скиатлон, Семиков – 2-й, Соловьев – 3-й, Устюгов – 4-й, Коростелев – 5-й
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❄️ Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Большунов выиграл скиатлон, Семиков – 2-й, Соловьев – 3-й, Устюгов – 4-й, Коростелев – 5-й

Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам.

Лыжные гонки

ФосАгро Чемпионат России-2025

Казань

Мужчины, скиатлон

1. Александр Большунов – 46.30,2

2. Илья Семиков – 7,9

3. Павел Соловьев – 20,6

4. Сергей Устюгов – 22,4

5. Савелий Коростелев – 22,6

6. Денис Спицов – 23,3

7. Сергей Ардашев – 23,7

8. Сергей Забалуев – 23,9

9. Евгений Белов – 24,6

10. Александр Бакуров – 24,7

11. Антон Тимашов – 26,8

12. Илья Порошкин – 27,3

13. Алексей Виценко – 28,9

14. Максим Зубцов – 31,7

15. Иван Якимушкин – 48,5

16. Дмитрий Жуль – 49,5

17. Андрей Кузнецов – 51,2

18. Александр Терентьев – 1.21,1

19. Константин Тиунов – 1.21,3

20. Сергей Волков – 1.25,1

21. Алексей Червоткин – 1.25,6

22. Александр Гребенько – 1.26,9

23. Андрей Ларьков – 1.53,4...

27. Артем Мальцев – 2.02,8

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Казани

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Большунов
logoАртем Мальцев
logoСергей Ардашев
logoСавелий Коростелев
logoИлья Семиков
logoДенис Спицов
logoАндрей Мельниченко
logoАлександр Ившин
logoДмитрий Жуль
Илья Порошкин
logoАлександр Терентьев
logoИван Якимушкин
logoАнтон Тимашов
logoСергей Устюгов
logoАндрей Ларьков
logoЕвгений Белов
logoВиктор Жуль
logoАндрей Собакарев
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