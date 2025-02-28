  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат России. «Локо» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала, «Зенит» встретится с ЦСКА в субботу, «Спартак» – с «Оренбургом» в воскресенье
222

Чемпионат России. «Локо» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала, «Зенит» встретится с ЦСКА в субботу, «Спартак» – с «Оренбургом» в воскресенье

В Мир РПЛ проходят матчи 19-го тура.

В пятницу «Локомотив» поделил очки с «Динамо» Махачкала (1:1).

В субботу «Зенит» примет ЦСКА, «Краснодар» – «Крылья Советов».

В воскресенье «Спартак» проведет домашний матч с «Оренбургом», московское «Динамо» встретится на выезде с «Ростовом».

Чемпионат России

19-й тур

Россия. Премьер-лига 28 февраля 16:00
19 тур
Анжи-Арена
Динамо Махачкала
Матч завершен
1 - 1
0.62XG2.09
Локомотив
Коэффициенты
Матч окончен
84’
  Воробьев
Сердеров
83’
Глушков
80’
Касинтура   Сердеров
75’
Касинтура
69’
Магомедов   Зинович
66’
Агаларов   Гаджиев
65’
61’
Ненахов   Раков
61’
Сильянов   Тикнизян
Кагермазов   Джапо
50’
46’
Сулейманов   Карпукас
46’
Годяев   Воробьев
2тайм
Перерыв
  Касинтура
9’
Динамо Махачкала:
Волк, Сундуков, Кагермазов (Джапо, 50), Табидзе, Шумахов, Пальцев, Мрезиг, Глушков, Касинтура (Сердеров, 75), Магомедов (Зинович, 66), Агаларов (Гаджиев, 65), Магомедов, Кирш, Джапо, Ахмедов, Ангбан, Зинович, Гаджиев, Джабраилов, Хоссейннежад, Помешкин, Сердеров, Гаджиев
1тайм
Локомотив:
Лантратов, Сильянов (Тикнизян, 61), Фассон, Монтес, Ненахов (Раков, 61), Баринов, Годяев (Воробьев, 46), Пиняев, Батраков, Самошников, Сулейманов (Карпукас, 46), Митрюшкин, Тикнизян, Морозов, Погостнов, Ньямси, Тимофеев, Салтыков, Карпукас, Севикян, Воробьев, Сарвели, Раков
Россия. Премьер-лига 1 марта 11:00
19 тур
Стадион Нижний Новгород
Пари НН
До матча
-XG-
Акрон
Коэффициенты
Россия. Премьер-лига 1 марта 13:30
19 тур
Стадион Санкт-Петербург
Зенит
До матча
-XG-
ЦСКА
Коэффициенты
Россия. Премьер-лига 1 марта 16:00
19 тур
Ахмат-Арена
Ахмат
До матча
-XG-
Рубин
Коэффициенты
Россия. Премьер-лига 1 марта 16:30
19 тур
Краснодар
Краснодар
До матча
-XG-
Крылья Советов
Коэффициенты
Россия. Премьер-лига 2 марта 11:00
19 тур
Арена Химки
Химки
До матча
-XG-
Факел
Коэффициенты
Россия. Премьер-лига 2 марта 13:30
19 тур
Лукойл Арена
Спартак
До матча
-XG-
Оренбург
Коэффициенты
Россия. Премьер-лига 2 марта 16:30
19 тур
Ростов Арена
Ростов
До матча
-XG-
Динамо
Коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoРостов
logoСпартак
logoЛокомотив
logoХимки
logoЦСКА
logoОренбург
logoРубин
logoКраснодар
logoДинамо Махачкала
logoАхмат
logoАкрон
logoДинамо Москва
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
logoЗенит
logoФакел
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Асенсио сделал дубль в 2 из 3 последних игр за «Астон Виллу». Рэшфорд трижды ассистировал ему
13вчера, 22:13
Амориму бывает стыдно за игру «МЮ»: «Бывает сложно найти много плюсов. Иногда мы нервничаем и теряемся после гола, и дело не в тактике, а в том, что у футболистов в головах»
10вчера, 21:50
У «Баварии» 9 побед и ничья в 10 последних матчах Бундеслиги, общий счет – 30:8
17вчера, 21:33
Чемпионат Германии. «Бавария» победила «Штутгарт», «Байер» сыграет с «Айнтрахтом» в субботу
6вчера, 21:30
«Бавария» одержала волевую победу над «Штутгартом» – 3:1. Олисе, Горетцка и Коман забили по голу
21вчера, 21:29
«Аль-Наср» проиграл 2 из 3 последних матчей в саудовской лиге и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на 9 очков. У Роналду один гол за три недели
41вчера, 21:25
Бирет сделал 3 хет-трика в 10 играх после трансфера в «Монако»
25вчера, 21:15
Стэн Коллимор: «Через 30 лет новый Трамп под кислотой оскорбит главу Китая или Индии, и все это очень плохо кончится. Помните, нам казалось, что хуже Буша-младшего в США уже не будет?»
50вчера, 21:12
Аморим заявил, что Гарначо оплатит игрокам «МЮ» ужин. Вингер ушел в раздевалку сразу после замены в игре с «Ипсвичем»
21вчера, 20:37
Мостовой о Карпине: «Все разборы в «Спартаке» начинались с него: «Валера, ты куда бежишь?» Он прошел через адский труд, чтобы добиться всего. Видимо, его природа не наградила так, как других»
41вчера, 20:27
Ко всем новостям
Последние новости
Бирет набрал 14 очков за хет-трик «Реймсу». У нападающего «Монако» 10 голов в 7 последних турах Лиги 1
4вчера, 22:20Фэнтези
Чемпионат Испании. «Вальядолид» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барселона» примет «Сосьедад» Захаряна в воскресенье
16вчера, 22:02
Мостовой о «Спартаке»: «Прежде чем брать Абаскаля, нужно было спросить у людей футбольных, кто это и что это. Спросили бы Мостового – Абаскаля вообще не было бы»
16вчера, 21:59
Кубок Англии. 1/8 финала. «Вилла» принимает «Кардифф», «Ман Сити» сыграет с «Плимутом» в субботу, «МЮ» – с «Фулхэмом» в воскресенье
8вчера, 20:00Live
Чемпионат Италии. «Фиорентина» обыграла «Лечче», «Наполи» и «Интер» сыграют в субботу, «Милан» с «Лацио» – в воскресенье, «Ювентус» и «Верона» – в понедельник
7вчера, 21:45
Чемпионат Франции. «Монако» Головина разгромил «Реймс», «ПСЖ» Сафонова и «Гавр» Кузяева проведут матчи в субботу, «Марсель» – в воскресенье
6вчера, 21:37
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Орубе», «Аль-Хилаль» Малкома уступил «Аль-Ахли»
5вчера, 21:13
Тео Бонгонда: «Аниме – это мой мир. В Европе любовь к манге и аниме повсюду, я вырос на этом»
2вчера, 18:21Кино
Хавбека «Леона» Фонсеку похитили в Мексике по пути на тренировку и бросили в поле спустя два часа. Угнанную у уругвайца машину нашли в нескольких километрах
1вчера, 18:05
Мостовой о лучших российских игроках: «Не только я, но и другие скажут, что Мостовой входит в пятерку. Но я в России вообще не играл, тут я 100 голов бы забил»
19вчера, 17:48