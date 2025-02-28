Матч окончен
Чемпионат России. «Локо» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала, «Зенит» встретится с ЦСКА в субботу, «Спартак» – с «Оренбургом» в воскресенье
В Мир РПЛ проходят матчи 19-го тура.
В пятницу «Локомотив» поделил очки с «Динамо» Махачкала (1:1).
В субботу «Зенит» примет ЦСКА, «Краснодар» – «Крылья Советов».
В воскресенье «Спартак» проведет домашний матч с «Оренбургом», московское «Динамо» встретится на выезде с «Ростовом».
Чемпионат России
19-й тур
Россия. Премьер-лига 28 февраля 16:00
19 турАнжи-Арена
Матч завершен
1 - 1
0.62XG2.09
Россия. Премьер-лига 1 марта 11:00
19 турСтадион Нижний Новгород
Россия. Премьер-лига 1 марта 13:30
19 турСтадион Санкт-Петербург
Россия. Премьер-лига 1 марта 16:00
19 турАхмат-Арена
Россия. Премьер-лига 1 марта 16:30
19 турКраснодар
До матча
-XG-
Россия. Премьер-лига 2 марта 11:00
19 турАрена Химки
Россия. Премьер-лига 2 марта 13:30
19 турЛукойл Арена
Россия. Премьер-лига 2 марта 16:30
19 турРостов Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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