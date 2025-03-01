«Краснодар» опережает «Зенит» по дополнительным показателям. «Спартак» отстает на 3 очка при игре в запасе

«Спартак» имеет шанс сравняться с лидерами по очкам.

«Краснодар » и «Зенит » сыграли свои домашние матчи вничью в 19-м туре Мир РПЛ – с «Крыльями Советов» (1:1) и ЦСКА (0:0) соответственно.

Команды продолжают возглавлять турнирную таблицу с 40 очками. «Быки» выше по дополнительным показателям.

В воскресенье к ним может присоединиться «Спартак ». Красно-белые (37 очков) на своем поле сыграют с «Оренбургом», идущим на последнем месте.

В топ-6 также входят «Локомотив» (36), «Динамо» с игрой в запасе (35) и ЦСКА (32).