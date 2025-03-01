«Краснодар» опережает «Зенит» по дополнительным показателям. «Спартак» отстает на 3 очка при игре в запасе
«Спартак» имеет шанс сравняться с лидерами по очкам.
«Краснодар» и «Зенит» сыграли свои домашние матчи вничью в 19-м туре Мир РПЛ – с «Крыльями Советов» (1:1) и ЦСКА (0:0) соответственно.
Команды продолжают возглавлять турнирную таблицу с 40 очками. «Быки» выше по дополнительным показателям.
В воскресенье к ним может присоединиться «Спартак». Красно-белые (37 очков) на своем поле сыграют с «Оренбургом», идущим на последнем месте.
В топ-6 также входят «Локомотив» (36), «Динамо» с игрой в запасе (35) и ЦСКА (32).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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