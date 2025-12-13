Ротенберг после 3:1 с Беларусью: «Я встретился с Сигалом – это мой детский кумир. Помню, смотрел с отцом его фильмы в маленькой квартире в Ленинграде»

Роман Ротенберг: я встретился со Стивеном Сигалом – это мой детский кумир.

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг высказался после победы над Беларусью (3:1) на Кубке Первого канала. На матче присутствовали актеры Стивен Сигал и Стивен Мао.

«В целом у нас была красивая командная игра. Мы хотели забить еще больше, но и хватило трех шайб. Я рад, что к нам на матч пришли даже звезды из Голливуда, обладатели «Оскара». Такого с нами не случалось никогда.

Я встретился со Стивеном Сигалом. Это мой детский кумир. Я помню, как смотрел с отцом его фильмы в маленькой квартире на Привокзальной улице в Ленинграде.

Если бы мне сказали, что я однажды встречусь с Сигалом, то маленький мальчик Рома в это бы не поверил. Но в жизни все возможно, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о героях: «Я вырос в СССР, прожил там первые 10 лет жизни и помню, как было. У нас был Гагарин. При всем уважении к американской культуре, у нас все сильнее и лучше»