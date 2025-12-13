Директор «Металлурга» против Fan ID: «Для КХЛ это лишнее. Хоккейные болельщики поспокойнее, чем футбольные, у нас глобальных инцидентов на трибунах не было»
Директор «Металлурга» против введения Fan ID в КХЛ.
Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался против введения паспорта болельщика на матчах Fonbet Чемпионата КХЛ.
«Думаю, это лишнее. Хоккейные болельщики поспокойнее, чем футбольные.
У нас каких-то серьезных, глобальных инцидентов на трибунах не было. Я считаю, что для КХЛ Fan ID – лишнее», – сказал Бирюков.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев допустил расширение системы Fan ID, которая применяется в чемпионате России по футболу, на другие виды спорта.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
