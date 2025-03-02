НБА. «Даллас» уступил «Милуоки», «Голден Стэйт» на выезде проиграл «Филадельфии» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись шесть матчей.

«Даллас » на своей площадке уступил «Милуоки », одержавший пять побед подряд «Голден Стэйт » без Джимми Батлера проиграл на выезде «Филадельфии». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.