Квартальнов об 1:3 с «Россией 25»: «Лучшим был Кульбаков, держал Беларусь в игре. Уступили в борьбе и в движении – это все решило»
Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение Беларуси от «России 25».
Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов поделился мнением о поражении от «России 25» (1:3) на Кубке Первого канала-2025.
«Лучшим у нас был сегодня вратарь Кульбаков, держал нас в игре. А у нас была какая‑то инертность. Нападающие не очень двигались, не помогли нам.
Мы хотели сыграть быстрее, но было много брака. Мы уступили в борьбе и в движении, это все решило», – сказал Квартальнов.
