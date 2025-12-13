  • Спортс
Квартальнов об 1:3 с «Россией 25»: «Лучшим был Кульбаков, держал Беларусь в игре. Уступили в борьбе и в движении – это все решило»

Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение Беларуси от «России 25».

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов поделился мнением о поражении от «России 25» (1:3) на Кубке Первого канала-2025.

«Лучшим у нас был сегодня вратарь Кульбаков, держал нас в игре. А у нас была какая‑то инертность. Нападающие не очень двигались, не помогли нам.

Мы хотели сыграть быстрее, но было много брака. Мы уступили в борьбе и в движении, это все решило», – сказал Квартальнов.

Кубок Первого канала. «Россия 25» Ротенберга победила Беларусь – 3:1

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
