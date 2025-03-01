СКА вышел в плей-офф Кубка Гагарина. Команда Ротенберга идет 7-й на Западе

СКА вышел в плей-офф Кубка Гагарина-2025.

Команда тренера Романа Ротенберга стала участником плей-офф в этом сезоне после того, как «Куньлунь» проиграл «Динамо» (3:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

На данный момент СКА занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 71 очко после 60 матчей.

На Западе в плей-офф также вышли «Локомотив», «Динамо» Москва, «Спартак», ЦСКА, «Северсталь» и «Динамо» Минск.