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⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Клэбо выиграл скиатлон, Ниенге – 2-й, Амундсен – 3-й

Йоханнес Клэбо выиграл скиатлон на чемпионате мира по лыжным гонкам.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025

Тронхейм, Норвегия

Мужчины

Скиатлон, 10 км + 10 км

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 44.22,3

2. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1,4

3. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1,4

4. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 1,5

5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1,6

6. Матис Делож (Франция) – 2,3

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 2,6

8. Вильям Поромаа (Швеция) – 2,8

9. Гас Шумахер (США) – 3,6

10. Фридрих Мох (Германия) – 3,8

11. Уго Лапалю (Франция) – 5,4

12. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 10,0

13. Мика Фермойлен (Австрия) – 57,1

14. Эдвин Ангер (Швеция) – 59,6

15. Наото Баба (Япония) – 1.01,5

16. Михал Новак (Чехия) – 1.02,2

17. Калле Халварссон (Швеция) – 1.03,8

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoМартин Левстрем Ниенге
Михал Новак
logoВильям Поромаа
logoАрси Руусканен
logoЙенс Бурман
logoФедерико Пеллегрино
Фридрих Мох
logoЭндрю Масгрэйв
Антуан Сир
Гас Шумахер
Матис Делож
Мика Фермойлен
Эдвин Ангер
Ян Томас Йенссен
logoсборная Чехии
лыжные гонки
результаты
скиатлон
logoсборная Финляндии
logoсборная Канады
logoчемпионат мира
logoсборная Норвегии
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
сборная Великобритании
logoсборная Швеции
logoСимен Хегстад Крюгер
logoЙоханнес Клэбо
logoХаральд Амундсен
Уго Лапалю
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