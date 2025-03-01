⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Клэбо выиграл скиатлон, Ниенге – 2-й, Амундсен – 3-й

Йоханнес Клэбо выиграл скиатлон на чемпионате мира по лыжным гонкам.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025 Тронхейм, Норвегия Мужчины Скиатлон, 10 км + 10 км 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 44.22,3 2. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1,4 3. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1,4 4. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 1,5 5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1,6 6. Матис Делож (Франция) – 2,3 7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 2,6 8. Вильям Поромаа (Швеция) – 2,8 9. Гас Шумахер (США) – 3,6 10. Фридрих Мох (Германия) – 3,8 11. Уго Лапалю (Франция) – 5,4 12. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 10,0 13. Мика Фермойлен (Австрия) – 57,1 14. Эдвин Ангер (Швеция) – 59,6 15. Наото Баба (Япония) – 1.01,5 16. Михал Новак (Чехия) – 1.02,2 17. Калле Халварссон (Швеция) – 1.03,8 Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме