⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Клэбо выиграл скиатлон, Ниенге – 2-й, Амундсен – 3-й
Йоханнес Клэбо выиграл скиатлон на чемпионате мира по лыжным гонкам.
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025
Тронхейм, Норвегия
Мужчины
Скиатлон, 10 км + 10 км
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 44.22,3
2. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1,4
3. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1,4
4. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 1,5
5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1,6
6. Матис Делож (Франция) – 2,3
7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 2,6
8. Вильям Поромаа (Швеция) – 2,8
9. Гас Шумахер (США) – 3,6
10. Фридрих Мох (Германия) – 3,8
11. Уго Лапалю (Франция) – 5,4
12. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 10,0
13. Мика Фермойлен (Австрия) – 57,1
14. Эдвин Ангер (Швеция) – 59,6
15. Наото Баба (Япония) – 1.01,5
16. Михал Новак (Чехия) – 1.02,2
17. Калле Халварссон (Швеция) – 1.03,8
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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