Ротенберг о 3:1 с Беларусью: «Непростая игра с сильным соперником. Посмотрите, на каком месте минское «Динамо» в КХЛ. У них та же тактика, тренерский штаб»

Ротенберг высказался о победе над Беларусью.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу над командой Беларуси (3:1) на Кубке Первого канала-2025.

«Хочу отметить в первую очередь наших болельщиков. При такой поддержке все игроки были окрылены. Это дало нам дополнительные эмоции. Была непростая игра с сильным соперником.

Посмотрите, на каком месте идет минское «Динамо » в КХЛ . У них та же тактика, тот же тренерский штаб. Поэтому мы на этой неделе поработали и над тактикой, и в зале. Мы успели многое сделать, наладили командное взаимодействие. Ребята – молодцы, они хорошие ученики.

Отмечу нашего вратаря [Максима Моторыгина ], который впервые играл за сборную. Я чуть расстроился, что ему не хватило малости, чтобы сделать «сухарь». Я даже спросил в раздевалке: «Кто дал бросить?» – сказал Ротенберг.