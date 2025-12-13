«Ак Барс» сыграет с «Салаватом» в Абу-Даби 28 января (Алексей Шевченко)

Алексей Шевченко: «Ак Барс» сыграет с «Салаватом» в Абу-Даби в январе.

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что «Ак Барс » и «Салават Юлаев » проведут матч в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби 28 января 2026 года.

Напомним, в декабре 2021 года «Ак Барс» обыграл «Авангард» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся в Дубае.

«Ак Барс » сыграет 28 января матч с «Салаватом Юлаевым» в Абу-Даби? То есть 24-го они сыграют дома с «Сибирью», улетят, а потом на матч с «Нефтехимиком» вернутся.

Это же не может быть такого, чтобы КХЛ лишила российского болельщика зеленого дерби. Ждем подтверждения (а лучше опровержения) новости», – написал Алексей Шевченко .