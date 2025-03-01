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КХЛ. «Торпедо» уступило ЦСКА, «Динамо» Москва обыграло «Куньлунь», «Металлург» победил «Автомобилист»

Сегодня прошли очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Металлург» обыграл «Автомобилист» (3:1), «Торпедо» уступило ЦСКА (2:4), «Динамо» обыграло «Куньлунь» (6:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoТорпедо
logoКуньлунь Ред Стар
logoДинамо Москва
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