Азаренко об отношениях с соперницами: «Если кто-то ведет себя со мной как тварь, то и я буду вести себя так же»
Она рассказала об этом во влоге Дарьи Касаткиной.
ВА: Ты всегда вежливая.
ДК: Я стараюсь.
ВА: Мне кажется, я тоже вежливая. Иногда я, возможно… Но я не думаю, что у меня вообще когда-то были какие-то конфликты. Хотя кто-то, может, и думает, что я невежливая.
ДК: Сразу вспоминается ситуация с Аленой [Остапенко] (в прошлом году после поражения в Дохе латвийка не пожала Азаренко руку, а протянула ракетку – Спортс’’).
ВА: Это Алены проблемы. Я могу сказать, что это не моя проблема, а ее. Я не знаю, что она хотела, чтобы я сделала с ракеткой, которую она мне дала. Она может ее себе в одно место засунуть (смеется). Кто протягивает ракетку в 2024-м?
Если кто-то ведет себя со мной как тварь, то и я буду вести себя так же. Я не буду ничего начинать, но если хочешь поиграть, давай поиграем. Лучше не начинать. Я всегда буду нормальной, пока меня не спровоцируют.
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