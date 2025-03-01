Азаренко об отношениях с соперницами: «Если кто-то ведет себя со мной как тварь, то и я буду вести себя так же»

Виктория Азаренко не считает, что ведет себя с соперницами невежливо.

Она рассказала об этом во влоге Дарьи Касаткиной.

ВА: Ты всегда вежливая.

ДК: Я стараюсь.

ВА: Мне кажется, я тоже вежливая. Иногда я, возможно… Но я не думаю, что у меня вообще когда-то были какие-то конфликты. Хотя кто-то, может, и думает, что я невежливая.

ДК: Сразу вспоминается ситуация с Аленой [Остапенко] (в прошлом году после поражения в Дохе латвийка не пожала Азаренко руку, а протянула ракетку – Спортс’’).

ВА: Это Алены проблемы. Я могу сказать, что это не моя проблема, а ее. Я не знаю, что она хотела, чтобы я сделала с ракеткой, которую она мне дала. Она может ее себе в одно место засунуть (смеется). Кто протягивает ракетку в 2024-м?

Если кто-то ведет себя со мной как тварь, то и я буду вести себя так же. Я не буду ничего начинать, но если хочешь поиграть, давай поиграем. Лучше не начинать. Я всегда буду нормальной, пока меня не спровоцируют.