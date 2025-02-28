Проблемы Кузнецова в СКА, Месси не вернется в «Барселону», «Милан» – 8-й в Серии А, победа Клэбо, умер Борис Спасский, Моуринью дисквалифицирован на 4 матча и другие новости

1. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» (5:4 ОТ после 0:3 и 2:4), Малкин набрал 2+2 с голом в овертайме, у Мичкова 2+1 (делит лидерство в гонке бомбардиров среди новичков). «Вашингтон» проиграл «Сент-Луису» (2:5), Овечкин остался без очков и схватил «минус 4» . «Тампа» была сильнее «Калгари» (3:0), Кучеров забросил победную шайбу , Василевский сыграл на ноль в 4-й раз в сезоне. «Вегас» обыграл «Чикаго» (7:5), Барбашев набрал 2+2 , Дорофеев и Михеев забросили по шайбе. Все результаты дня – здесь .

2. Лео Месси не намерен возвращаться в «Барселону». Это невозможно при Жоане Лапорте, сообщает журналист Гильем Балаге.

3. В Фонбет чемпионате КХЛ СКА проиграл «Динамо», минское «Динамо» победило «Спартак», ЦСКА разгромил «Куньлунь», «Северсталь» уступила «Торпедо». У СКА 3 поражения подряд , «Динамо» выиграло у команды Романа Ротенберга 5 из 6 матчей в сезоне – все в основное время.

4. Евгений Кузнецов может больше не сыграть за СКА , сообщил журналист Артур Хайруллин, форвард пропустил игру с «Динамо». Клуб опроверг слухи об уходе нападающего, сообщив, что он «заболел ОРВИ, и последствия сотрясения оказались серьезнее». Роман Ротенберг заявил , что Кузнецов вернется в строй, когда «будет на 100% здоров».

5. Йоханнес Клэбо выиграл коньковый спринт на чемпионате мира по лыжам в Тронхейме. Он обошел Бьорна Дэли по числу победу на ЧМ, взяв 10-е золото, среди мужчин больше только у Петтера Нортуга – 13.

Шведка Йонна Сундлинг выиграла женскую гонку , Шистад – 2-я, Фендрих – 3-я, Далквист – 4-я.

6. «Милан» проиграл «Болонье» в гостях и опустился на 8-е место в Серии А. Команда Консейсау отстает от «Интера» на 16 очков.

7. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявит Петросян, Мишину и Галлямова, Степанову и Букина на отбор к Олимпиаде, у мужчин выбирают среди трех кандидатов, пишет «Матч ТВ».

А тем временем японка Мао Шимада выиграла короткую программу на чемпионате мира среди юниоров, Гургенидзе – 2-я, Накаи – 3-я, Калугина – 16, Титова – 20-я.

8. Даниил Медведев уступил Тэллону Грикспору в четвертьфинале турнира в Дубае. По ходу матча теннисист поспорил с судьей и спросил: «Это что, двойные стандарты в отношении россиян?» После игры Медведев пожаловался на медленные мячи.

9. НБА. 56 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Орландо» с 41 от Банкеро, «Милуоки» дома победил «Денвер», 33+17+6 от Леброна помогли «Лейкерс» справиться с «Миннесотой» и другие результаты .

10. Фанат «Сосьедада» показывал Винисиусу обезьяньи жесты . Вингер «Реала» не видел этого.

11. Арбитр Сергей Иванов назначен на матч «Зенит» – ЦСКА в 19-м туре Мир РПЛ, Кукуян – на игру «Спартак» – «Оренбург».

12. Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Ему было 88 лет.

13. Карлос Сайнс – быстрейший во 2-й день тестов «Ф-1» в Бахрейне, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й.

14. Жозе Моуринью дисквалифицирован на 4 матча за расизм в адрес «Галатасарая» и оскорбление 4-го судьи после дерби.

15. Жерар Пике предложил не начислять командам очки в случае нулевых ничьих: «Не должно быть 0:0, когда люди идут на стадион, тратят 100-300 евро. Можно не давать очков командам при таком счете».

16. Всероссийский день футбола одобрили в РАН . В день праздника предлагают проводить мероприятия в регионах и парад на Красной площади, пишет Sport Baza.

17. Саудовцы дают 200 млн евро за 10 лет советнику «ПСЖ» Луишу Кампушу, чтобы он подготовил сборную к ЧМ-2034 , цель – выход в полуфинал.

18. Американский шахматист Ханс Ниманн выступит на турнире «Аэрофлот Опен» в Москве.

19. Коул Палмер – самый сексуальный футболист по версии британцев, Беллингем – 2-й, Трент – 5-й, Роналду – 8-й, Холанд – 9-й, Мбаппе – 10-й. Опросили 2500 человек.

Цитаты дня.

Посол РФ в Оттаве: «Коверкается история канадско-советского противостояния на льду . Из памяти местной молодежи пытаются стереть информацию о том, с кем их хоккеисты играли в Суперсерии-1972»

Льюис Хэмилтон: «Не сравнивайте меня ни с кем – я первый и единственный черный гонщик «Ф-1» . Не отвечаю пожилым белым мужчинам, комментирующим мою карьеру»

Гинер о Fan ID: «Есть закон, не надо его переворачивать. Кто-то недоволен, что нельзя насиловать, убивать, переходить на красный. Какая разница, каким законом быть недовольным? »

«Для Грузии очень хорошо, что и мэр Тбилиси, и президент страны – футболисты . Сейчас в стране все нормально и спокойно». Джанашия о политике

«Месси назвал меня гребаным негром . Позже он объяснил, что аргентинские игроки так называют друг друга, тема была закрыта. Я очень уважаю Лео». Дренте об аргентинце

Олимпийский чемпион Храмцов: «Я не готов выступать в нейтральном статусе. Спорт вне политики – в моем понимании, понимании всей России и нашего лидера Владимира Владимировича »

Диуф назвал Каррагера расистом из-за слов о Кубке Африки: «Кто ты такой? Если сказать «Джейми Каррагер» в Африке, люди подумают, что ты говоришь о марке кетчупа или горчицы »

Александр Мостовой: «Я футбольный царь, а Овечкин – хоккейный король . Он побьет рекорд Гретцки, не сомневаюсь»